Napoli – Per il centrocampo De Laurentiis ha messo nel mirino la giovane rivelazione del Bologna Lewis Ferguson

Nel prossimo mercato estivo il Napoli dovrà rimpiazzare i due centrocampisti partenti Ndombelé e Demme. Il primo è già tornato in Inghilterra, alla casa madre, per fine prestito, mentre l’italo -tedesco sta cercando una sistemazione in Bundesliga. Moltissimi i giocatori avvicinati al club di De Laurentiis, in questo periodo, per la zona mediana del campo. Si è parlato di nomi accostati al Napoli per il centrocampo dei giovani Gabri Veiga del Celta Vigo e Arda Guler del Fenerbahce ma il profilo più intrigante resta quello di di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Ultimamente, però, il presidente sembra aver messo nel mirino la giovane rivelazione del Bologna Lewis Ferguson, 23enne, il quale ha giocato un’ottima prima stagione nel nostro campionato collezionando 32 presenze e ben 7 gol, di cui uno proprio al Napoli nel 2-2 del Dall’Ara di qualche mese fa. La sua straordinaria stagione in serie A, ha fatto lievitare tanto il suo valore, la società emiliana lo acquistò, l’anno passato, dall’Aberdeen, per soli 3,5 milioni di euro, invece, attualmente, per portarlo all’ombra del Vesuvio ci vorranno non meno di 15/16 milioni. Se son rose fioriranno!