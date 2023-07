MERCATO – Maxime Lopez molto vicino al Napoli, il Sassuolo ha abbassato le pretese

Il Napoli è sulle tracce del centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez, uno dei primi nella lista della spesa di Rudi Garcia. Il neo allenatore azzurro conosce perfettamente le caratteristiche del regista, suo connazionale, in forza alla società emiliana e lo vede benissimo come valida alternativa a Lobotka. Il calciatore sarebbe felicissimo di approdare in una squadra che dovrà difendere il titolo di Campione d’Italia. Lo ha lasciato intendere più volte, pur sapendo che ha davanti un mostro scaro qual è lo slovacco. Il costo del cartellino del centrocampista che ha già lavorato con il tecnico francese quando sedeva sulla panchina del Marsiglia, in League 1, è di 15 milioni e non più 20 come in un primo momento, perchè il club neroverde ha voluto praticare uno sconto sul prezzo. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi positivi per la conclusione della trattiva. Ma affinché l’affare vada in porto c’è bisogno di cedere Demme. D’altronde il calciomercato estivo è entrato nella fase calda e non solo dal punto di vista meteorologico.