Campionato 2023/24 – Alle 12,30 la compilazione del calendario, il Napoli ha chiesto di giocare la prima in trasferta

La presentazione del nuovo calendario del prossimo campionato di serie A, ha subito uno spostamento di mezz’ora, non più alle 12, bensì alle 12,30. Secondo i parametri che saranno immessi nel computer, la squadra partenopea, nelle prime due giornate, non incontrerà le big, né la Salernitana, quindi non potrà scontrarsi con Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Juve. Inoltre, il Napoli ha chiesto di disputare la prima partita del 2023/24, in trasferta per permettere di ripianare il prato del Maradona che, ultimamente ha ospitato diversi concerti. Dunque, il debutto stagionale potrebbe essere a Genova, Bologna, Frosinone, Cagliari, a Firenze, a Torino, a Empoli, a Udine e così via.