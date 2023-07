E’ stato appena varato il nuovo calendario, ancora asimmetrico per il campionato di serie A 2023/24 che comincerà, come tutti ricorderanno nel fine settimana del 19/20 agosto prossimo. Alla prima giornata il Napoli di Garcia, con lo scudetto cucito sulle nuove maglie farà il suo debutto a Frosinone contro la matricola, appena tornata in massima serie. Nella seconda, gli azzurri affronteranno al Maradona il Sassuolo.