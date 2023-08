Buon Compleanno Napoli – 1 agosto 1926 – 1 agosto 2023, 97 anni e non sentirli

Il Napoli festeggia, quest’oggi, il suo 97esimo Compleanno, essendo stato fondato il primo agosto il 1926, pur se volendo essere pignoli la data della costituzione dell‘Associazione Calcio Napoli risale al 25 agosto e non al primo giorno dell’ottavo mese dell’anno. Al di là del piccolo dettaglio della data, il club partenopei nella sua storia vanta 3 Scudetti (1987, 1990, 2023), 6 Coppe Italia (1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020), 2 Supercoppe Italiane (1990 e 2014) e 1 Coppa Uefa (1989). Dal ontano 1626 ad oggi ne è passata di acqua sotto i ponti con alterne fortune. I meno giovani hanno vissuto intensamente il periodo d’oro di Maradona, mentre ai giorni nostri tutti hanno gioito per la straordinaria impresa di Osimhen e Kvaratskhelia, che hanno contribuito in modo eccezionale alla conquista del terzo tricolore. In definitiva un secolo, quasi pieno di emozioni e passione tra gioie e dolori. Il filo che unisce in maniera stretta squadra e tifoseria è l’amore viscerale per questa maglia che resterà sempre nei cuori dei milioni di sostenitori azzurri sparsi nel mondo Tanti Auguri Napoli: che questo possa essere solo l’inizio di un nuovo ciclo zeppo di vittorie.