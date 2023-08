Mercato – Sfumato Danso, il Napoli punta su Max Kilman del Wolverhampton

Il Napoli ha urgente bisogno di trovare l’alternativa al coreano Kim, partito alla voluta della Germania per giocare in Bundesliga con la casacca prestigiosa del Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria. Sfumato definitivamente Danso, accordatosi col Lens per il rinnovo, la società partenopea punta tutte le sue fiches su Max Kilman in forza al Wolverhampton, in Premier. Ora l’inglese è in cima alla lista dei desideri di Garcia, per quanto riguarda il centrale difensivo. Kilman è un calciatore classe 1997, di nazionalità britannica ma di origini ucraine, ha cominciato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Gillingham, in cui ha giocato per circa tre anni dal 2011 al 2014. Quindi, nella stagione 2016-2017, condotta da assoluto protagonista è tornato nel club del Maidenhead United, dove aveva militato qualche anno addietro. Dopo una lunga gavetta, il difensore è salito alla ribalta del grande calcio, rispondendo alla chiamata del Wolverhampton. Kilman ha debuttato nel calcio professionistico nel maggio del 2018, contro il Fulham. Il buonissimo rendimento in Premier League ha fatto si che il calciatore entrasse nel mirino di grossi club europei, tra cui, appunto il Napoli. Qualora gli agenti del giocatore riducessero le pretese sui bonus alla firma, l’affare potrebbe definirsi in fretta, visto che il tempo stringe. La formula dell’affare dovrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto, tuttavia, per ora, parliamo ancora di una trattativa non affatto conclusa.