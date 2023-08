Infortunio Kvaratskhelia, – Allarme rientrato, il georgiano ha accusato solo una contusione ma salterà la prossima amichevole

Nella giornata di ieri Kvaratskhelia, che, nell’amichevole con il Girona, era uscito per infortunio ed aveva fatto preoccupare Garcia, temendo una brutta distorsione, ha svolto soltanto delle terapie. L’attaccante azzurro, in realtà, ha subito soltanto una contusione di lieve entità, per cui, per motivi precauzionali, non giocherà la prossima amichevole contro i tedeschi dell’Ausburg, in programma dopodomani, sempre a Castel di Sangro, ore 18.30. Al momento le condizioni del talentuoso calciatore del Napoli non fanno allarmare allenatore e staff medico, tuttavia, sarà tenuto sotto osservazione, tutti i giorni. Si è ripreso anche Victor Osimehen, che aveva saltato la gara con gli spagnoli a causa di un sovraccarico all’adduttore. Intanto, sempre a zero il rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano; è facile che il suo procuratore torni nuovamente nel ritiro abruzzese per un ulteriore incontro col patron De Laurentiis. Dal canto suo, il tecnico transalpino si aspetta buone nuove in questi giorni. Tutto il mercato azzurro è legato a Osimhen.