Beffa Napoli, UFFICIALE il rinnovo di Danso. E il Lens prende in giro il club azzurro! VIDEO

Sfuma definitivamente un obiettivo di mercato per il Napoli: il difensore austriaco Kevin Danso ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto sino al 30 giugno 2027. Ma se già la notizia non rende felice la piazza partenopea, a mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il particolare modo in cui il club francese ha reso nota l’ufficialità.

PIU’ CHE UNO SFOTTO’ – Nel video pubblicato sui social dalla società transalpina, si può notare una musica tipica della tarantella napoletana (in riferimento all’interesse di mercato del Napoli), oltre ad alcuni messaggi che gli avrebbe inviato un “Cortigiano del sud Italia”. Finisce qui? Non proprio. A coronare il tutto un sonoro calcio da parte dello stivale italiano e una scritta finale: “Non andrà dagli italiani”.

Gazzetta.it