De Laurentiis pronto a offrire a Osimhen un ingaggio pazzesco con clausola estera dal 2025

L’attaccante nigeriano del Napoli, dalle ultime notizie, è sul punto di prolungare la sua avventura con la maglia azzurra, ancora per quattro anni, rinnovando il contratto con il club di De Laurentiis a fronte di un ingaggio stratosferico. Infatti, il presidente è pronto ad offrire al giocatore ben quindici milioni di euro a stagione, per distoglierlo da ogni proposito di partenza. Victor Osimhen diventerebbe il calciatore più pagato della serie A; una sorta di Paperon de’ Paperoni del reparto offensivo della squadra partenopea. A questo punto sarà molto difficile che gli sceicchi arabi riescano a convincerlo ad andare via da Napoli. Inoltre, nel nuovo contratto sarà inclusa una clausola per l’estero valevole da luglio 2025 di 150 milioni di euro. Tuttavia, fra un anno, non verrà esclusa una sua cessione in Italia, pur sapendo che non ci sono club italiani capaci di pagare una cifra simile al sodalizio azzurro e un ingaggio così alto al bomber nigeriano. Con buona pace di tutti, quindi, Victor Osimhen resterà all’ombra del Vesuvio.

Fonte : Corriere dello Sport