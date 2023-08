Napoli vs Sassuolo – Prevendita a gonfie vele, si prevedono oltre 50mila spettatori

Domenica sera il Napoli di Rudi Garcia, reduce dal bel successo di Frosinone, della prima giornata del nuovo campionato, farà il suo debutto stagionale in casa, davanti ai suoi calorosi tifosi, allo Stadio Diego Armando Maradona, affrontando il Sassuolo di Dionisi che viene dal k o interno con l’Atalanta. La prevendita dei tagliandi per questo match sta andando alla grande, per cui, tra abbonati e paganti, sugli spalti di Fuorigrotta ci saranno oltre 501mila spettatori. Il ritorno di fiamma verso i colori azzurri, complice lo scudetto vinto qualche mese fa, è oramai sotto gli occhi di tutti, l’entusiasmo, l’euforia, l’amore per la squadra non si vedeva da tempo immemore. Al momento, entrambe le Curve sono esaurite, ci sono ancora qualche migliaio di biglietti tra Distinti e Tribune che sicuramente, a breve, saranno polverizzati. Tutti, a Napoli, sono ansiosi di vedere la squadra del cuore con la nuova maglia con lo scudetto cucito sul petto. Per la cronaca sono andate letteralmente a ruba, su ebay, nuovo sponsor azzurro, le magliette ed i gadget con il logo ufficiale del club partenopeo. In meno di un mese ne sono state vendute più di 5000.