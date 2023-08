Ultimatum del Celta Vigo al Napoli – Due giorni di tempo per chiudere l’affare Veiga, altrimenti salta tutto

E’ continuato per tutta la notte il tira e molla tra il Napoli ed il Celta Vigo, riguardo alla trattativa che vede il trasferimento del centrocampista spagnolo Gabri Veiga alla corte di Garcia. Quando sembrava che il giocatore stesse per prendere l’aereo che lo avrebbe condotto a Roma per le consuete visite mediche, l’affare ha avuto una sensibile frenata a causa di dettagli. L’accordo tra le parti c’è, 30 mln più 4 di bonus al club iberico così come esiste da tempo l’intesa con il calciatore, che vuole fortemente l’azzurro, sulla base di un contratto di 5 anni a circa 2 milioni a stagione. Erano da limare soltanto alcuni particolari. Allora, il Celta Vigo ha inviato a De Laurentiis un vero e proprio ultimatum; due giorni di tempo per chiudere l’affare, altrimenti salta tutto. Dal canto suo il Napoli, con la conferma di Zielinsky, si sente al riparo, tuttavia, perdere un giocatore come Veiga, per piccoli intoppi, sarebbe un grosso sbaglio. I tifosi, dunque, stanno assistendo all’ennesima telenovela della stagione.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno