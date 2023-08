Romano ora è più ottimista: “Gabri Veiga, parti al lavoro per trovare una soluzione il prima possibile”

Aggiornamenti importanti in arrivo per Gabri Veiga. A dare le ultime è l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Napoli e Celta Vigo, in contatto anche oggi per discutere i temi dell’affare Gabri Veiga.

Tutte le parti stanno lavorando per trovare una soluzione finale il prima possibile, poiché il giocatore non è ancora partito per le visite mediche dopo i cambiamenti nelle condizioni dell’accordo. Le conversazioni ancora in corso”.

TuttoNapoli.net