Italia – Stasera, a Tirana, contro l’Albania, possibile debutto da titolare per Alex Meret

Alex Meret, che, finalmente ha ritrovato la fiducia e la serenità, giocando da titolare fisso con il Napoli capolista della serie A, ora, spera di poter trovare un piccolo spazio anche con la nazionale italiana di cui ha fatto, finora, il terzo ed il secondo, dietro a Donnarumma e Sirigu giocando appena una quarantina di minuti in totale. Contro l’Albania, questa sera, il CT Roberto Mancini potrebbe pure dargli l’opportunità di debuttare da titolare., o quanto meno di farlo giocare nella seconda amichevole del 20 novembre, contro l’Austria. Certamente, l’allenatore azzurro ha molta considerazione per l’estremo difensore di Spalletti e non ha dubbi sulle sue grandi qualità, per cui lo vorrà vedere all’opera tra oggi e domenica, dal primo minuto. Un posto da titolare che il buon Alex merita, dopo quanto di buono sta facendo con il suo club. D’altronde, a quanto pare, esiste un patto tra il portiere ed il tecnico dell’Italia che, infatti, gli ha assicurato, almeno una presenza dall’inizio, in una delle amichevoli in programma, questa settimana.