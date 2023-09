ANTICIPI DI A DEL SABATO – Terza giornata, il Napoli sconfitto in casa dalla Lazio

Questi i risultati dei quattro anticipi del sabato di A, validi per la terza giornata:

Udinese – Frosinone 0-0

Bologna – Cagliari 2-1

Napoli -Lazio 1-2

Atalanta – Monza 3-0

Sorpresa di questo turno il successo dei biancocelesti di Sarri al Maradona, contro i campioni d’Italia. La squadra biancoceleste, dopo aver subito il Napoli nel primo tempo, chiuso sull’1 a 1, nella ripresa ha approfittato di un netto calo degli azzurri che hanno perso completamente il bandolo della matassa, rischiando l’imbarcata, ed è riuscita a portare a casa una vittoria importante che cancella lo zero in classifica. Successi anche per il Bologna e per l’Atalanta che si rimette in carreggiata dopo il k o della seconda giornata. Oggi, le ultime quattro partite in programma, si partirà alle 18.30 con Torino – Genoa e Inter – Fiorentina, quindi alle 20,45 si giocheranno Empoli – Juventus e Lecce Salernitana.