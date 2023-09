Si riparla del caso Zielinski – Il polacco potrebbe pure scegliere di non rinnovare il contratto col Napoli

Sembrava che il caso Zielinski fosse praticamente chiuso con la prospettiva di un rinnovo contrattuale, con un ingaggio ridimensionato, viceversa, oggi, si ritorna a parlare del centrocampista polacco che non ha ancora firmato il nuovo contratto. La situazione, dunque, preoccupa non poco, visto che voci di corridoio dicono di un possibile ripensamento di Zielinski, il quale, data l’immobilità della società, potrebbe pure scegliere di non rinnovare con il club partenopeo ed andare a scadenza. Del resto, non sono in calendario, prossimamente, incontri tra le parti per discutere questo benedetto contratto. Pare che dietro ci sia Lotito, il quale avrebbe garantito al forte centrocampista del Napoli, a giugno prossimo, di mantenere lo stesso ingaggio attuale, ovvero 3.5 milioni a stagione, mentre il Napoli gli ha offerto un milione in meno.