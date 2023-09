Lindstrom: “Ho preferito il Napoli al Liverpool. È la scelta migliore per la mia carriera, mi hanno detto che giocherò”

Durante l’intervista concessa a Tipsbladet, il nuovo acquisto del Napoli, Jesper Lindstrom, ha così parlato del suo passaggio in azzurro: “Inizialmente credevo che sarebbe stato realmente possibile restare all’Eintracht, poi il club ha dovuto fare i conti con il fair-play finanziario e alcuni giocatori dovevano essere venduti. Improvvisamente mi sono ritrovato ad essere ancora un giocatore del Francoforte e ho pensato di dover giocare un’altra stagione lì. Il giorno dopo vendono un giocatore, quindi è stato tutto un po’ frenetico. All’improvviso in maniera freneticadevo prendere un aereo, fare le valigie e dire addio a Francoforte. Ovviamente sono rimasto sorpreso, perché mi avevano detto che non sarebbe stato possibile. Ma penso che sia bello. Non vedevo l’ora che accadesse qualcosa. Nel calcio non puoi essere sicuro finché non ti siedi con carta e penna in mano. Solo in quel momento mi sono seduto e ho pensato: ora sono un giocatore del Francoforte o del Napoli? Se le cose non fossero andate bene e fossi dovuto tornare a Francoforte, sarei stato felice uguale perché io e la mia ragazza stavamo bene lì.”

Poi ha proseguito parlando della scelta tra Napoli e Liverpool: “C’erano anche loro, ma lì avrei avuto minuti a disposizione per giocare. Sarebbe stata una scelta saggia andare al Liverpool? Sono tifoso dei Reds, quindi sarebbe potuta essere anche un’esperienza incredibilmente interessante. Ma se non gioco, tanto vale sedermi sul divano e guardarli alla Televisione mentre gioco per un’altra squadra. Adesso ho un’età in cui necessito di giocare a calcio. Ecco perché penso che Napoli sia stata una buona scelta: è uno dei club migliori del mondo e mi hanno detto che giocherò e che avrò molte occasioni”.

