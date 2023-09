CHAMPIONS LEAGUE – Successo sofferto del Napoli a Braga, pari dell’Inter con la Real Sociedad in Spagna

Delle quattro italiane, impegnate nella due giorni di Champions League, ha vinto solo il Napoli, seppur con molta sofferenza, mentre Milan, Lazio e Inter hanno pareggiato contro le rispettive avversarie. Gli azzurri, ieri sera, in Portogallo si sono imposti per 2 a 1 grazie ad una rete del capitano Di Lorenzo e di un’autorete di un difensore del Braga, che ha svirgolato il pallone mandandola nella sua porta. I nerazzurri, invece sono riusciti ad acciuffare l’1 a 1 finale del match con la Real Sociedad, a San Sebastian, con Lautaro Martinez solo a pochi minuti dal termine, dopo una partita giocata male. Oggi spazio alle altre due Coppe europee, in cui giocheranno Roma e Atalanta in Europa League e la Fiorentina in Conference