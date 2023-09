EDITORIALE POST BRAGA – Azzurri vincenti ma non convincenti, c’è ancora molto da lavorare

Editoriale post Champions. L’unica nota positiva della serata di ieri, nella prima partita degli azzurri, nella massima manifestazione continentale per club, contro il Braga, in trasferta, è il risultato. Il Napoli ha vinto ma non convinto, nuovamente non sono state sfruttate numerose palle gol e non venite a dirmi che c’è stata tanta sfortuna per i pali colpiti da Osimhen. I legni fanno parte del gioco così come gli autogol, fortuna e sfortuna non c’entrano nulla. Chi è più forte e lo dimostra pure in campo al 90% fa sua la gara. Contro i modesti portoghesi il Napoli ha disputato benino il primo tempo ma poi nella ripresa ha concesso troppo agli avversari che erano riusciti a pareggiare, sempre, per disattenzioni difensive. Poi l’inaspettata autorete dei padroni di casa, i quali all’ultimo minuto hanno pure fallito, per un soffio, colpendo il palo, la rete del 2 a 2. Meglio così, questo successo, al di là della prestazione nuovamente non brillante, potrà dare morale in vista del difficile match di campionato di domenica pomeriggio al Dall’Ara di Bologna. Questo debutto vincente in Champions rasserena il tecnico Garcia il quale, nella conferenza post partita, ha dichiarato che è sempre complicato, in tale competizione, andare a vincere fuori casa e riuscirvi è segno che la squadra sta bene. Riguardo al georgiano non riesco a spiegarmi il perchè un talento come lui, da tempo, non è più lo stesso che abbiamo osannato fino a pochi mesi fa. E che dire di Anguissa, di nuovo in ombra, cosa gli sta succedendo non si sa. Finalmente abbiamo visto, seppur per pochi minuti, in campo il difensore carioca Natan, il quale ha fatto un ottimo intervento in ripiegamento su un attaccante portoghese. Ma non si può ancora giudicare. Il giocatore che non mi finisce mai di stupire è il capitano; Di Lorenzo è stato straordinario e non per la rete realizzata nel primo tempo. Sulla corsia destra è un vero rullo compressore che va avanti e indietro e si propone anche in attacco, provando spesso la via del gol, come è successo ieri. Ostigard, entrato al posto di Rrahmani non ha entusiasmato, il norvegese non è ancora all’altezza di giocare da titolare. La stessa cosa dicasi per Juan Jesus che non ha il ritmo per essere impiegato con continuità, anche stavolta una prestazione mediocre. Ma tant’è, il tempo è galantuomo, teniamoci stretta questa vittoria, utilissima per la classifica del girone C dove nell’altra partita, il Real Madrid ha battuto l’Union Berlino solo al 94esimo minuto con un gol del suo bomber da 100 e passa milioni di euro. I tedeschi hanno dimostrato che saranno un brutto cliente. Real che sarà ospite martedì 3 ottobre al Maradona, per l’esordio casalingo dei campioni d’Italia , in Champions League.