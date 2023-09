Fulvio Marrucco, Josè Luis Vidigal e Giuseppe Galderisi a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv

Fulvio Marrucco, Josè Luis Vidigal e Giuseppe Galderisi sono intervenuti a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le loro dichiarazioni:

Marrucco: “Ok il risultato ma il Napoli non mi è piaciuto”

Marrucco: “Salvo il risultato ed alcuni momenti del primo tempo, non è una partita che mi ha fatto impazzire, anzi, il Napoli non mi è piaciuto per niente. Sfortunato nel primo tempo, molto fortunato nella ripresa, restano i dubbi di fronte a quello che abbiamo visto pochi mesi fa.

Ci sono una serie di concause probabilmente: la difesa è da rivedere totalmente, ad oggi stiamo giocando con quelle che erano le riserve, poi vedo una preparazione fisica preoccupante, vinciamo pochi contrasti e ci sono giocatori ombra di se stessi, Anguissa è irriconoscibile, Lobotka non è straripante anche se ieri è stato coinvolto maggiormente.

C’è anche un minimo di disordine tattico, ieri ho vinto ma non mi sono divertito. Ad ogni modo prendiamoci questa vittoria, anche se non so quale scintilla possa ricreare uno spirito, un’organizzazione interna differente. Lasciatemi però tanti dubbi e l’amarezza di una prestazione molto negativa”.

Vidigal: “Tre punti fondamentali, il gioco arriverà”

Vidigal: “Nei momenti difficili, quando non trovi il risultato, la mancanza di fiducia ti porta a difenderti e a soffrire più del previsto. Capisco che la qualità della squadra è molto superiore a quella del Braga, che pur non essendo sullo stesso livello del Napoli, è riuscita a creare pericoli agli azzurri. Perciò dico che, nonostante tutto, questa vittoria per il Napoli è stata importantissima.

Quando vinci lo scudetto e cambi allenatore, inconsciamente perdi un po’ la fiducia di quello che sei stato, l’anno scorso era automatico vedere giocare il Napoli. Ora è arrivato un nuovo tecnico, c’è qualche dinamica diversa, sembra semplice dirlo, ma in campo non lo è. Nonostante tutto, comunque, ho visto una squadra che ha dato tutto per difendere la vittoria e cominciare a vincere è importante, giocare meglio sarà un processo più lungo, qualcosa è cambiato.

Bisogna avere pazienza, un conto è guardare una squadra che non corre o non lotta, e il Napoli invece l’ha fatto. Oltretutto, se nell’organizzazione di gioco c’è qualcosa di diverso e anche gli avversari ormai ti conoscono di più, e penso a Kvara e Osimhen che hanno meno spazio dello scorso anno, allora dico che c’è bisogno di tempo, è un periodo difficile ma la soluzione non è cambiare.

L’allenatore è intelligente e anche lui capirà che magari dovrà cambiare perché il Napoli non rende come l’anno scorso: è un po’ sparita la qualità e Garcia dovrà confrontarsi con gli azzurri, il messaggio è che insieme si possono fare tante cose.

Nonostante le difficoltà il Napoli ha creato diverse occasioni nel primo tempo, il Braga attacca con molti giocatori ma gli azzurri hanno vinto, il risultato è importantissimo e questo può aiutare, sulla carta, a vincere contro Bologna, Udinese e Lecce. Così la squadra potrà giocare in Champions con maggiore fiducia per affrontare il Real Madrid”.

Galderisi: “Calma, gli azzurri faranno una grande stagione”

La vittoria è importantissima perchè vincere in Portogallo non è semplice, sulla carta è ovviamente il Napoli era più forte, ma veniva da una situazione un po’ così, perciò mi aspettavo una gara difficile mentalmente: gli azzurri ne sono usciti alla grande, partire bene nel girone è importante.

In più, rispetto a Spalletti ovviamente Garcia ci mette qualcosa di suo e ci vuole pazienza, oltretutto dico che quando vinci il campionato l’anno dopo è più complicato, scattano altri meccanismi. Si trovano alibi che sono brutti, manca questo, manca quest’altro.

Invece bisogna compattarsi bene, i valori del Napoli non erano solo tecnici, ma anche umani, serve ritrovare il sorriso e l’intesa con un allenatore che ha i suoi metodi e bisogna trovarsi sulla stessa barca. Spero che da questa vittoria si ritrovino sorrisi ed entuasiami, la realtà è che il Napoli è forte e farà una grande stagione, in Italia ed in Europa”.