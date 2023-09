IL PUNTO SULLA A – Turno infrasettimanale sesta giornata, cade l’Inter, in casa col Sassuolo, il Milan aggancia la vetta, risorge il Napoli

Tanti spunti nel turno infrasettimanale di ieri, che avrà il suo epilogo solo oggi con gli ultimi tre posticipi in programma che chiuderanno la sesta giornata di campionato: a sorpresa l’Inter è stata battuta, a San Siro per 1 a 2 dal Sassuolo, che dopo la Juve ha fatto un’altra vittima illustre. Grazie al successo di Cagliari per 1 a 3, il Milan ha raggiunto, in testa alla classifica, i nerazzurri a quota 15. mentre l’Atalanta vittoriosa a Verona di misura, si è portata al quarto posto, con 12 punti, dietro i bianconeri. Sono tornate a vincere il Napoli e la Lazio. Gli azzurri hanno travolto l’Udinese per 4 a 1, in virtù, soprattutto, della ritrovata vena di Kvaratskhelia, il quale, finalmente, dopo 192 giorni di astinenza, ha realizzato il primo gol di questa stagione, colpito due pali, procuratosi il rigore che ha aperto le marcature e fatto un assist al bacio ad Osimhen. Il georgiano, quindi si è ripreso la scena. I biancocesti, invece, si sono imposti all”Olimpico per 2 a 0 nei confronti del Torino. Infine, primi punti, primo successo e primo gol per l’Empoli, che al Castellani, ha sconfitto la Salernitana per 1 a 0. Nel tardo pomeriggio odierno si giocheranno Frosinone – Fiorentina e Monza – Bologna, in serata, poi sarà la volta di Genoa- Roma.