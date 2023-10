ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs REAL MADRID – I partenopei pronti al debutto casalingo in Champions League

Vigilia di Champions League per gli uomini di Rudi Garcia, impegnati, domani sera, nel debutto casalingo per la seconda giornata del girone eliminatorio, gruppo C, contro la corazzata spagnola del Real Madrid, dell’ex Ancelotti. I Blancos rappresentano, da anni, la bestia nera degli azzurri, infatti neanche all’epoca del Dio calcio, il Napoli riuscì ad avere la meglio sulla formazione madrilena. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria per 4-0 in quel di Lecce che sicuramente ha dato morale in vista di questo match importantissimo tra le due candite favorite per il passaggio agli ottavi della massima competizione continentale. Entrambe le squadre sono prime nel loro raggruppamento, avendo battuto rispettivamente Braga e Union Berlino, di misura. Nel capoluogo campano c’è grande attesa e fermento, visto il prestigio dell’evento. I tifosi sognano di dare il primo dispiacere agli spagnoli, fin qui, mai perdenti con i partenopei. Riguardo la probabile formazione Garcia dovrebbe optare per questo schieramento:

Adottando il consueto modulo 4/3/3, davanti a Meret Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera che avranno il compito di dover fronteggiare il tandem offensivo del Real ; nella zona mediana spazio al trio solito formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in avanti il tridente titolare con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Anche Ancelotti propenderà per l’undici migliore, per cui la possibile formazione che vedremo al Maradona sarà la seguente:

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu. All. Ancelotti

Andando ai numeri della supersfida di domani sera, constatiamo che sono 4 i precedenti tra SSC Napoli e Real Madrid, tutti a favore dei blancos. Questi i risultati: Real Madrid-Napoli 2-0: Coppa dei Campioni primo turo del 16/9/1987 Napoli-Real Madrid 1-1: Coppa dei Campioni primo turno del 30/9/1987 Real Madrid-Napoli 3-1: Champions League ottavi di finale del 15/2/2017. Pure il numero dei gol segnati pende nettamente per il Real, che ha realizzato nove reti contro solo 3 degli azzurri. Per concludere fischierà il francese Turpin. Inutile dire che il Maradona registrerà il sold out con circa 56mila spettatori sugli spalti.