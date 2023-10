Napoli vs Fiorentina – Stasera gli azzurri devono vincere per agganciare la Juve al terzo posto, approfittando pure del pari dell’Inter

Il Milan scappa, non senza polemiche per il match col Genoa, l’Inter frena bruscamente a San Siro e la Juve, pur senza i suoi due attaccanti migliori, si sbarazza del Toro, nel derby, e si colloca, momentaneamente, da solo al terzo posto. Dunque stasera tocca al Napoli di Garcia rispondere ai rossoneri e ai bianconeri per non perdere terreno dalla zona alta, peraltro, con un successo gli azzurri andrebbero a a tre punti dai nerazzurri. Naturalmente il posticipo con i viola non sarà una passeggiata, tuttavia il Napoli deve fare il Napoli che tutti conosciamo, ovvero una squadra forte e brillante che nella passata stagione ha dominato in lungo e in largo. I partenopei, del resto sono sempre la formazione da battere, avendo un organico di grande valore che ha perso soltanto il difensore sudcoreano. Al Maradona il tecnico transalpino si affiderà nuovamente alla coppia centrale difensiva Ostigard – Natan, visto il perdurare delle assenze di Rrahmani e Juan Jesus, cosi come nella zona centrale del campo ci saranno ancora Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti, a destra, Politano, a sinistra Kvaratskhelia con il nigeriano punta di diamante.