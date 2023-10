ANTICIPI DI A DEL SABATO – Vincono Juve e Milan, l’Inter si fa rimontare dal Bologna

Gli anticipi di serie A del sabato relativi all’ottava giornata di campionato hanno visto la frenata dell’Inter che, in casa, si è fatta rimontare il 2 a 0 iniziale dal Bologna e i successi di Juventus e Milan, rispettivamente per 2 a 0 nel derby della Mole e per 0 a 1 a Marassi contro il Genoa. Una vittoria che proietta i rossoneri, soli al comando della classifica, con 21 punti. Aspettando la gara odierna Napoli – Fiorentina, i bianconeri sono, attualmente, sul terzo gradino del podio. Quest’oggi le rimanenti partite in programma, aperto da Monza – Salernitana, all’ora di pranzo.