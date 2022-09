Napoli – Spalletti, in conferenza stampa, annuncia che Osimhen salterà almeno un paio di partite

Unica nota stonata della splendida notte Champions, con il Liverpool, l’infortunio patito da Osimehn, costretto a lasciare il campo anzitempo, sostituito poi da Giovanni Simeone, il cui esordio stagionale in Champions con la maglia del Napoli, non poteva essere migliore. L’attaccante nigeriano salterà sicuramente la partita di sabato pomeriggio a Fuorigrotta con lo Spezia. Spalletti, in conferenza stampa, ha risposto infatti, alla domanda sulle sue condizioni fisiche, annunciando che probabilmente il giocatore sarà assente, almeno per due gare, ciò significa che, oltre allo Spazia, in campionato, Osimhen sarà assente anche nel match di Champions in Scozia contro I Rangers di martedì prossimo.