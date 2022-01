Eguavoen: “Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d’Africa”

In dubbio in seguito all’infortunio rimediato contro l’Inter, la presenza dell’attaccante del Napoli sembrava possibile, poi la nuova positività al Covid-19 e l’esclusione dalla lista dei convocati della Nigeria.

A commentare il forfait è stato Augustine Eguavoen. Il commissario tecnico della Nigeria ha dichiarato a NFF TV che l’ex Lille ha dovuto chiesto di essere escluso a causa delle non ottimali condizioni fisiche: “È un peccato che non ci sarà. Mi ha praticamente supplicato e ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo provato per ore. Quando abbiamo parlato, era deluso. Gli ho dato qualche ora per pensarci ma la situazione è stata la stessa. Osimhen deve fare delle valutazioni sul suo infortunio, abbiamo alla fine deciso di lasciar perdere”.

