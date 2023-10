Anguissa infortunato per la seconda volta. Sotto accusa anche la preparazione di Garcia

Il Napoli si interroga anche sulla preparazione estiva dopo il secondo ko a Frank Anguissa : all’epoca fu un problema al soleo della gamba destra, mentre con la Fiorentina ha accusato un risentimento alla coscia sinistra. Un altro problema muscolare che sarà valutato nei prossimi giorni attraverso gli esami strumentali e che per il momento lo ha costretto a saltare gli impegni internazionali con il Camerun. La lista degli infortuni della squadra in questa stagione comprende Rrahmani (Garcia ha dichiarato che era già infortunato con il Kosovo), Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen: tutti alle prese con problematiche legate ai muscoli; più o meno importanti, affaticamenti compresi. Stando al Corriere dello Sport, nell’elenco va inserito anche Lobotka, limitato a un certo punto da un fastidio a un tendine, ma il dato sensibile è che in questa stagione sono notevolmente aumentati i problemi di questo tipo in confronto alle ultime stagioni. De Laurentiis s’è interessato già a Castel di Sangro al tema della preparazione atletica, diversa rispetto al passato, e non ha più smesso di farlo. È preoccupato e ne ha parlato con Garcia, così come con il nuovo preparatore atletico Rongoni.

Vincenzo Letizia

