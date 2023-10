Garcia, per Repubblica l’ esonero è vicino

Sembra ormai arrivato al capolinea il rapporto tra Garcia e il Napoli. L’ ultima disfatta casalinga contro la Fiorentina è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Diverse sono le valutazioni sul futuro del tecnico. La panchina azzurra “scotta” e Garcia è finito nell’ occhio del ciclone di stampa, tifosi e società.

Tra colloqui, valutazioni e una fiducia a tempo, emerge- secondo il quotidiano Repubblica – la possibilità di un esonero immediato. Secondo i colleghi un esonero imminente è molto concreto.

Sui possibili sostituti le ipotesi sono diverse: si va dall’ appeal di Conte a Tudor. Nelle ultime ore, però, è uscito fuori anche il nome dell’ ex tecnico Mazzarri. In effetti, quest’ ultima ipotesi la riteniamo una suggestione dettata da vecchi amarcord. In ogni caso vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.