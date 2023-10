Aurelio De Laurentiis vaglia la posizione del tecnico francese, molti dubbi sulla sua conferma

Una notta di sana riflessione lontano da tutti da parte del patron azzurro che, dopo l’ultimo brutto risultato della formazione di Garcia, nutre diversi dubbi su continuare, o memo, il matrimonio con l’allenatore transalpino. Oggi come oggi il Napoli è quinto con 14 punti ed è fuori dalle posizioni Champions che è l‘obiettivo primario di questa stagione. Un primo summit tra presidente e tecnico c’è già stato, ieri, in un albergo napoletano, tuttavia Garcia non ha ricevuto nessuna sicurezza sulla sua permanenza al timone della squadra che pare non avere un buon rapporto con lui, alla luce delle tante lamentele dei giocatori cardini del team partenopeo, i quali non hanno mai condiviso la sostituzione, vedi Osimhen e Kvaratskhelia. La scialba prestazione di domenica. gli strani cambi effettuati. la mancanza di motivazioni ai calciatori rappresentano i motivi dell’incertezza del presidente. Al momento il club partenopeo non ha preso in seria considerazione un esonero del francese ma la sua panchina resta in bilico. Sulla piazza, il solo tecnico disponibile che, peraltro, piace molto a De Laurentiis è Antonio Conte. L’ex Juve costituirebbe la personalità giusta per dare una svolta alla stagione del Napoli, non iniziata nel migliore dei modi. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, anche perchè con il campionato fermo per la nazionale vi è tutto il tempo per riflettere sul da farsi.