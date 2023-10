Al Benevento il derby contro il Sorrento: la decide Bolsius. Vittoria meritata

Il Benevento affronta il Sorrento sul campo neutro di Potenza nella nona giornata del girone C di serie C. Quello del “Viviani” è un derby non semplice per la squadra di Andreoletti, che deve fare a meno di Marotta Meccariello, Benedetti, Perlingieri, Agnello, Pinato, Ciciretti e Simonetti. Qualche piccola modifica rispetto alla scorsa gara contro il Picerno. Questa la formazione iniziale che la Strega manda in campo: Paleari in porta, El Kaouakibi, Pastina, Berra a formare la linea difensiva. A centrocampo Karic, Talia, Agazzi, Improta. In attacco Ciano e Kubica alle spalle di Ferrante. A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Capellini, Terranova, Perlingieri, Viscardi, Rillo, Masciangelo, Alfieri, Tello, Masella, Rossi, Bolsius, Carfora, Sorrentino.

Il Sorrento di Maiuri deve fare a meno di Chiricallo, Capasso e Di Somma e si oppone con: Marcone in porta, Todisco, Blondett, Fusco, Loreto in difesa. A centrocampo Vitale, De Francesco e Cuccurullo. Tridente offensivo con La Monica, Ravasio, Scala. A disposizione: Del Sorbo, D’Aniello, Panelli, Messori, Bonavolontà, Petito, Vitiello, Colombini, Caravaca, Kone, Martignago, Badje.

Arbitra il signor Bordin di Bassano del Grappa

La gara

Si rende pericoloso il Benevento al 5′: è Ciano ad impegnare il portiere avversario direttamente da calcio d’angolo. Sempre dalla bandierina è De Francesco ad impegnare il portiere del Benevento al 7′. Squillo di Ferrante al 10′: dal limite dell’area la punta del Benevento chiama alla deviazione in corner il portiere del Sorrento. Partiva viva da entrambi i lati. Replica il Sorrento con Ravasio al 12′ ma Paleari che si oppone al suo tiro in diagonale. Si accende Ciano al 15′ ma il suo tiro è sbilenco ed esce di poco.

Conclusione violenta di Ferrante al 24′ ma è attento il portiere Marcone. Ci prova anche Talia al 25′ e Marcone deve correre agli straordinari per deviare il tiro dalla distanza del centrocampista. Particolarmente attivo Ferrante: al 31′ la sua conclusione è centrale e viene bloccata da Marcone. Calcia spesso il Benevento: ci prova anche Improta al 33′ e Marcone si oppone con i pugni. Giallo per La Monica del Sorrento che al 36′ spinge Ferrante. Al 39′ è Improta che termina sul taccuino dell’ arbitro per un fallo su Vitale. Termina senza recupero il primo tempo. Gara intensa con conclusioni da entrambe le parti. Almeno tre o quattro le situazioni importanti sbrogliate dal portiere del Sorrento.

Al 51′ è Ferrante ad impensierire Marcone approfittando di una leggerezza difensiva. Il portiere del Sorrento manda il pallone in angolo. Al 54′ Ciano vince un rimpallo con Fusco ma la sua conclusione è deviata in corner. Il Benevento sostituisce Kubica con Bolsius al 59′. Su una respinta corta della difesa del Sorrento si avventa Ciano che al 62′ lascia partire un tiro che termina a lato di poco. Ancora Ciano al 65′ ma il suo sinistro meriterebbe miglior sorte. Attacca la Strega alla quale manca l’ acuto finale. Al 68′ il Sorrento manda in campo Panelli e Petito al posto di La Monica e Scala. Al 73′ il Sorrento protesta per un presunto fallo di mano su colpo di testa di Fusco, ma l’ arbitro fa proseguire.

Sul prosieguo dell’ azione la conclusione di Vitale termina alta sulla traversa. Nel Benevento entrano Alfieri per Talia e Masciangelo per Improta al 74′. Anche il Sorrento manda in campo Messori al posto di Cuccurullo al 75′. Fallo di Petito su Karic e scatta il giallo per il giocatore del Sorrento all’ 83′. All’ 84′ arriva il meritato vantaggio del Benevento: è Bolsius che approfitta di una respinta di Vitale su un precedente cross di Karic. La punta si coordina e all’ interno dell’ area di rigore calcia al volo e indirizza il pallone all’ incrocio dei pali. All’ 87′ Andreoletti fa entrare Terranova al posto di Ciano ma anche il Sorrento manda in campo Badje e Martignago al posto di Loreto e Fusco. Concessi cinque minuti di recupero nei quali viene ammonito Paleari per perdita di tempo ed espulso Missori nel Sorrento per fallo su Pastina. La Strega porta a casa tre punti strameritati. Per il Benevento è l’ottavo risultato utile consecutivo. La Strega aggancia la Juve Stabia al primo posto, in attesa del match che le Vespe giocheranno alle 20.45 in trasferta contro la Turris.