Benevento, le parole di Andreoletti: “Prestazione di alto livello. Col Sorrento è una vittoria meritata”e

Le dichiarazioni di Andreoletti dopo la vittoria nel derby contro il Sorrento:

“Sono felice perchè nessuna gara è scontata. Affrontiamo sempre squadre organizzate e stasera abbiamo avuto anche una buona manovra. Quando hai una panchina di qualità il mio compito diventa anche più facile. Non è mai scontato che un calciatore entri con lo spirito giusto. Il gol è il giusto premio per Bolsius. Negli ultimi metri abbiamo sbagliato molto ma la prestazione è stata di alto livello. Nella ripresa siamo stati più sporchi ma questa vittoria è frutto dell’organizzazione.

Il mancato utilizzo di Tello è semplice: guardo il lavoro settimanale e non ci sono altri motivi. Ho visto qualche calciatore più in forma. Questa squadra è stata costruita per il 4-3-3 e in questo modulo tutti possono sentirsi nel loro ruolo. Nel breve periodo è difficile che cambierò l’attuale sistema di gioco. In questo momento la difesa a tre è una certezza. Questi sono tre punti importanti perchè affronti la settimana con un altro spirito. Rappresento una piazza importante e mi rendo conto che le aspettative sono altissime, ma il mio compito è quello di trovare il giusto equilibrio. Giovedì giocheremo contro il Foggia, che è una delle favorite per la vittoria del campionato”.