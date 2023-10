ANTICIPI DI A DEL SABNATO – Nona giornata, tre vittorie esterne: vincono Napoli, Inter e Lazio

Un sabato di anticipi di A contraddistinto da tre successi esterni delle squadre ospiti. Per la nona giornata, ad aprire le danze è stata la squadra di Garcia che, nel pomeriggio di ieri, ha espugnato il terreno di gioco del Bentegodi di Verona per 1 a 3, con un Kiwcha Kvataskhelia stellare, autore di una doppietta e di un assist. Poi, è toccato all‘Inter violare l’Olimpico Grande Torino con un netto 0 a 3, nei confronti dei granata piemontesi. Infine, in serata la Lazio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha battuto il Sassuolo per 0 a 2. Le tre compagini corsare, pertanto, fanno un grosso passo avanti in classifica, in particolare, quella nerazzurra che si prende, per ora, la testa della classifica, con un punto di vantaggio sul Milan che stasera, a San Siro , ospiterà la Juve. Oltre al big match tra rossoneri bianconeri, oggi si giocheranno altre cinque gare, cominciando dalle 12,30 con Roma – Monza. La nona giornata si chiuderà domani con gli ultimi due posticipi.