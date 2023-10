Pierpaolo Marino, Ugolini, Pardo, Zazzaroni e Fassone a Radio Kiss Kiss Napoli

Pierpaolo Marino a Kiss Kiss Napoli: “Lavezzi-Kvaraskhelia? Scelgo il Pocho”



L’ex dirigente di Napoli e Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Secondo me Garcia confermerà Raspadori dal 1′ contro il Milan, ma dovrà gestire bene i minutaggi. Magari ci sarà una staffetta corposa per dare maggiore minutaggio anche a Simeone. Lavezzi-Kvaraskhelia? Io prenderei anche oggi ancora il Pocho, perché è un giocatore straordinario. Arrivò secondo con la squadra di Mazzarri”.



Ugolini, Sky, a Kiss Kiss Napoli: “Su Anguissa col Milan sarei cauto”



Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Tutti gli indizi portano a Raspadori dal primo minuto. Ha fatto prestazioni importanti, un gol fondamentale, e sta dimostrando di valere i soldi spesi l’anno scorso dal Napoli. Però Garcia ha ancora tempo per riflettere sul ballottaggio con Simeone. Il Cholito sta faticando a trovare il feeling con la porta come l’anno scorso. Su Anguissa sarei prudente, e quindi aspettiamo gli ultimi allenamenti. Poi Cajuste deve riscattare un primo tempo a Berlino abbastanza incolore, ma aspettiamo di capire anche la condizione degli altri tipo Elmas. Anche Mario Rui secondo me ha più possibilità di partire titolare, perché con lui Kvaraskhelia ha trovato sicuramente una spalla migliore”.

Pardo, DAZN, a Kiss Kiss Napoli: “Gli arbitri che spiegano le decisioni ci fanno capire le dinamiche di campo”



Il telecronista DAZN Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Quel Napoli-Milan 2-2 fu una partita meravigliosa, eppure alla vigilia non avevo grandi aspettative. Una delle gare dove il Napoli cominciò a prendere coraggio e avere coscienza di sé stesso. La mia sensazione è che quella partita, non tanto per il pareggio, ma per la rimonta, fu una di quelle gare che diede al Napoli la percezione di una crescita possibile. Che sarebbe, da lì, iniziato un percorso nuovo per la squadra azzurra che poi avrebbe portato il Napoli ad avere grandi successi e prendersi le soddisfazioni degli ultimi anni. A Supertele rivediamo tanti episodi dubbi delle varie giornate di campionato. Io ho sempre creduto alla buona fede degli arbitri, e le spiegazioni che vengono date ci permettono di capire le dinamiche che si verificano all’interno del campo”.

Fassone a Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis imprenditore fai da te, eppure in Lega deve dar conto agli altri 19”



L’ex dirigente di Napoli e Milan Marco Fassone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri in futuro potrebbe tornare al Napoli, ha fatto benissimo e merita una grande panchina. Non credo nel breve periodo, perché la presenza di De Laurentiis a Castelvolturno dimostra grande fiducia all’attuale allenatore. Gli imprenditori italiani sono a capo di tre club che difficilmente hanno avuto bilanci in rosso, soprattutto De Laurentiis. Poi ci sono una serie di club che attraggono capitali esteri perché costano meno rispetto ad altri tipi di franchigie negli altri paesi. Si pensa che l’Italia abbia ancora margini di crescita, e quindi lo vedono come un investimento importante. De Laurentiis ha lo spirito imprenditoriale, di fare tutto da sé, che ti può portare nel lungo periodo sicuramente più danaro. Ma un conto è come gestisci le cose di casa tua, un altro è dover rendere conto anche ad altri 19 presidenti di Serie A. Lì è un’altra storia, perché bisogna avere un’idea comune. Il sistema arabo in questo momento ha posizionato il calcio al centro del suo progetto di espansione del paese. Sviluppo territoriale e investimenti importanti, e l’Arabia è una delle candidate più quotate per ospitare i più grandi eventi calcistici dei prossimi anni”.

Zazzaroni a Kiss Kiss Napoli: “Col Milan gara cruciale per Garcia”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri è stato esplicito, si è autocandidato per poter allenare ancora. Mi hanno colpito le sue parole al miele su De Laurentiis, anche per alcuni trascorsi non positivi. Lui aveva un contenzioso con il Cagliari che si è risolto qualche settimana fa e ci ha concesso questa intervista. Ma secondo me all’attuale allenatore del Napoli le sue parole non sono piaciute tanto. Mazzarri dice di aver seguito molto il Napoli di Spalletti, e che adesso il 4-3-3 lo potrebbe aiutare. Queste sue parole fanno capire che ha tanta voglia di tornare ad allenare, forse eccessiva, quasi un paradosso. Era in grande confidenza e parlava a ruota libera, quindi mi è sembrato talmente oltre che forse non è un’autocandidatura. Contro il Milan test molto importante, perché giochi contro una grande o presunta tale. Giochi in casa ed hai una grande opportunità. Hai fatto due vittorie importanti, e se batti i rossoneri ti riproponi in alta classifica in maniera importante. Garcia potrebbe davvero fare un colpo importante. In questa partita potrebbe esserci una svolta sia per il Napoli che per il Milan. Dal punto di vista morale può dare tanto. Pioli non ha tante colpe in questo periodo, mentre Garcia sembra essere sempre sull’orlo del precipizio. Sappiamo che un risultato negativo, per lui, potrebbe avere risultati devastanti”.