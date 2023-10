ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs MILAN – Azzurri pronti per l’esame di maturità

Archiviata positivamente la pratica Union Berlin, in Champions League, il Napoli si rituffa in campionato per affrontare l’esame Milan che ci dirà se gli azzurri sono maturi per ritornare ad essere brillanti come nella passata stagione. Pur se i rossoneri di Pioli non vivono un grosso momento di forma, come si evince dalle due ultime prestazioni negative con Juve e PSG, verranno al Maradona per interrompere la striscia non positiva ed evitare un terzo k o di fila che rappresenterebbe crisi profonda. Una buona notizia arriva dall’infermeria, pare che Anguissa possa recuperare per domenica e andare, quanto meno, in panchina. Questo big match conterrà un suggestivo duello tra due talenti del calcio europeo, o addirittura mondiale: Kvaratskhelia, miglior giocatore del 2022-2023 contro il portoghese Leao, vincitore del premio MVP del mese di settembre della squadra meneghina. Inoltre si scontreranno le due ultime formazioni che si sono fregiate del titolo di Campione d’Italia. Pertanto, sono tanti i risvolti della partitissima , posticipo della decima giornata di campionato. Per quanto concerne la formazione che sceglierà Garcia, tutto lascia pensare che non si discosti molto da quella vista a Verona e Berlino, magari solo qualche cambio. Dal canto suo, il tecnico rossonero deve trovare una soluzione immediata al trend deludente contro le grandi, che, in questa stagione, non ha mai battuto. Recuperato il portiere Maignan, tuttavia, l’ assenza importante di Loftus-Cheek si sta facendo sentire. Quindi Pioli punterà tutte le sue carte su Leao e Theo Hernandez, che l’anno scorso fecero molto male ai partenopei, proprio in quel di Fuorigrotta. Ma vediamo le possibili formazioni che scenderanno in campo, domenica alle 20,45:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Passiamo, come d’abitudine, ai numeri della partita: la formazione azzurra ha incrociato il Milan in 4 competizioni per complessive 173 partite, raccogliendo 51 vittorie, 53 pareggi e 69 sconfitte. I gol realizzati sono 194 mentre quelli subiti 249. Nello scorso campionato ci fu la roboante vittoria del Milan, a Napoli, per 0 a 4 ma l’ultima volta che le due squadre si sono incontrate al Maradona, risale allo scorso aprile, allorquando si giocò la gara di ritorno dei quarti di Champions, terminata 1 a 1, risultato che eliminò i padroni di casa dalla competizione. Per la cronaca, i partenopei non battono i lombardi, davanti al pubblico amico, dal campionato 2018/19, quando si imposero per 3 a 2, in rimonta. Come già annunciato sarà Orsato il fischietto designato per questa sida, un arbitro che non porta bene ai campani.