COPPE EUROPEE – Serata positiva per le tre squadre italiane impegnate, ieri, in Europa e Conference League

Dopo il disastroso mercoledì di Champions League delle compagini nostrane, ieri sera, in Europa League e Conference, pronto riscatto dell’Italia, con due successi ed un pari. Nella seconda competizione continentale vittoria, per 2 a 0, dei giallorossi di Mourinho, all’Olimpico di Roma, sullo Slavia Praga, con reti di Bove e Lukaku, pari invece dell’Atalanta, in Austria, per 2 a 2 contro lo Sturm Graz. Mentre, in Conference League la Fiorentina si è sbarazzata dei serbi del Cukaricki con il punteggio tennistico di 6 a 0.