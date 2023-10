Garcia: “Critiche per il gioco? Ora è importante vincere. Anguissa non ha i 90 minuti nelle gambe”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Milan. Queste le sue parole: “Leao è un ottimo giocatore, ma non c’è solo lui, altrimenti dobbiamo fare un piano anti Giroud e anti Pulisic, dobbiamo prendere il Milan nel complesso e non per un singolo”.

La squadra non ha la fame che aveva l’anno scorso? “E una cosa inconscia, io conosco bene i miei giocatori e sono motivati ed hanno voglia di vincere e dare il meglio. Io devo anche spingerli per migliorare, ma sono contento del loro atteggiamenti e se c’è bisogno di una risposta l’abbiamo avuta sia a Verona che a Berlino, lì potevamo giocare meglio ma non avere un atteggiamento di squadra migliore o una voglia maggiore”.

Due vittorie di fila, ma entrambe criticate per il gioco. E’ infastidito? “L’importante è domani, il passato è passato, era importante vincere quelle due partite. Si può migliorare la qualità del gioco, ma abbiamo vinto anche così, quindi quando giocheremo tutti i 90′ bene seguendo il suo ragionamento vinceremo più facilmente”.

Su Anguissa: “Cajuste a Verona è stato tra i migliori in campo, non lo è stato a Berlino ma non si perde la mia fiducia per un pezzo di gara. Poi Elmas ha fatto bene quando è entrato. Anguissa non ha i 90 minuti, se inizia poi dovrà uscire o se non inizia potrà avere i minuti giusti per riprendere il ritmo”.

Squadra lunga: “Non vogliamo allungarci, ma quando affronti una squadra che fa tanto gioco lungo, che ha giocatori forti di testa, che perde in casa dopo 8 sconfitte e vuole riscattarsi, ci sta che possano lanciare in area. Non abbiamo sofferto molto, non volevamo abbassarci, ma non era più possibile pressarli e potevamo tenere di più il pallone. Non la migliore partita offensivamente, ma la migliore sulla rabbia e la voglia, l’aiuto e l’atteggiamento della squadra. Questo serve in Champions dove nessuna partita è vinta all’inizio. Neanche il Real ha messo grande scarto con l’Union e non ha vinto facile a Braga, come noi”.

Domani più Simeone o Raspadori? “Entrambi sono importanti, sono contento del gol di Raspadori a Berlino, sta facendo bene, ma Cholito è molto importante e può esserlo anche domani. L’importante è avere entrambi motivati, concentrati e pronti per iniziare o subentrare. Anche insieme”.

Kvara con Mario Rui alza le sue prestazioni, i 4 gol arrivano sempre con Rui in campo. Incide nella scelta del terzino domani? “Non sono d’accordo, Kvicha ha trovato il gol con l’Udinese e prima non aveva segnato con nessuno dei due compagni. Ora è tornato Kvicha al suo livello, quando è al suo livello, altissimo, può fare la differenza. I nostri esterni sono giocatori forti e decisivi, mi aspetto da Kvara e Politano che siano decisivi ed infatti stanno facendo gol e assist e perciò iniziano spesso le partite”.