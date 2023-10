Curiosità – Il terreno di gioco dell’impianto di Fuorigrotta è un portafortuna per Pioli che lo ha violato otto volte

Dalle statistiche arriva un dato singolare che mette paura al Napoli; il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella sua carriera di allenatore, ha espugnato il terreno di gioco di Fuorigrotta in ben otto occasioni, con squadre diverse. Per la prima volta riuscì a battere la formazione azzurra, all’allora San Paolo, sedendo sulla panchina del Chievo, nell’annata 2011/12. Quindi, ebbe la meglio anche da tecnico del Bologna e della Lazio per due volte, vincendo, sia in campionato che in Coppa Italia ed infine si è imposto a Napoli, ultimamente, alla guida della squadra rossonera in tre occasioni, due delle quali nei recenti campionati 2021/22e 2022/23. Sicuramente i tifosi napoletani, ora, faranno gli scongiuri, toccheranno ferro ed anche qualche parte intima, affinchè non si ripeta più questo trend portafortuna dell’allenatore rossonero. Si sa, in questa città, la scaramanzia la fa da padrona e tutti affermano: “Non è vero ma ci credo”!