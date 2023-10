BIG MATCH del MARADONA – Garcia ritrova Anguissa, il camerunense tra i convocati per domani sera

L‘infermeria azzurra ha rimesso a disposizione dell’allenatore transalpino il centrocampista camerunense Frank Zambo Anguissa che è apparso, finalmente recuperato dall’infortunio, che lo ha bloccato per quindici giorni, quindi è tra i convocati per il big match di domani sera, al Maradona, contro il Milan. Tuttavia il calciatore africano non sarà rischiato dal primo minuto ma andrà a sedersi in panchina, per, magari giocare qualche scampolo di partita nella ripresa, al fine di fargli riassaporare il ritmo gara. Garcia conosce molto bene Anguissa, infatti lo ha avuto alle sue dipendenze, dal 2016 al 2018, in Francia, al Marsiglia e sa di poter contare pienamente su di lui. L’azzurro, ieri, a Castel Volturno, ha svolto la sessione pomeridiana e stamane sarà regolarmente in campo per la rifinitura. Con un Anguissa al 100%, il Napoli godrà di un’arma importantissima che fa da barriera alle ripartenze avversarie, il che non è poco.