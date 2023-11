IL FISCHIETTO – NAPOLI vs Union Berlino, dirige l’olandese Danny Makkelie, prima volta con gli azzurri

L‘Uefa ha scelto per il match di Champions League di domani, al Maradona, ore 18,45, tra il Napoli e l’Unione Berlino, valido per la quarta giornata del girone C, il fischietto olandese Danny Makkelie, mentre gli assistenti saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries. Il quarto ufficiale di gara sarà Allard Lindhout, sempre dei paesi bassi. Non sono ancora noti gli arbitri addetti al Var. Il signor Makkelie, non ha mai arbitrato, in passato, la squadra partenopea.