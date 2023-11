ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs UNION BERLIN – Azzurri in campo, domani, per blindare la qualificazione agli ottavi di Champions

Vigilia di Champions League per il Napoli di Garcia, reduce dalla vittoria di Salerno. Domani sera, alle ore 18,45, infatti, gli azzurri scenderanno in campo, allo Stadio Diego Armando Maradona per blindare la qualificazione agli ottavi della maggiore competizione continentale; sarebbe la quinta volta in assoluto, per il club partenopeo, superare il raggruppamento eliminatorio. La compagine tedesca, che viene da ben 12 sconfitte di fila tra Bundesliga e Champions, è già stata battuta in casa, all’andata per 1 a 2 e, almeno sulla carta, rappresenta un ostacolo abbordabilissimo. Si tratta di una gara chiave per l’undici di Rudi Garcia nell’economia di un girone in cui il Napoli può ancora aspirare al 1° posto, oggi appannaggio occupato del Real Madrid, imbattuto e a punteggio pieno. Lo scontro diretto, tra la prima e la seconda, ci sarà nella prossima giornata, al Bernabeu, il 28 di questo mese. Riguardo alla formazione che l’allenatore transalpino sceglierà, molto probabile che ci sia qualche cambio, rispetto a quella vista sabato contro i granata di Pippo Inzaghi. Nel pacchetto arretrato dovrebbero tornare il brasiliano Natan e il portoghese Mario Rui. Per il resto, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, tutto resterà invariato. Dal canto suo Fischer, pur deluso dai risultati dei suoi uomini, ob torto collo, dovrà affidarsi ai soliti noti. Per la cronaca, il team della capitale germanica è uno dei tre club, ancora a zero punti, in questa fase a gironi del torneo, assieme al Benfica e all’Anversa. Vediamo, ora, le probabili formazioni di questa sfida:

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia . All. Garcia

UNION BERLINO (3-5-2) – Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Doekhi; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana. All. Fischer.

Statistiche e curiosità: Il Napoli ha perso soltanto due delle ultime 15 partite giocate nei gironi di Champions League, in cui ha collezionato, inoltre 10 vittorie e 3 risultati nulli, realizzando mediamente dai 2 ai 4 gol a partita. L’Union Berlino potrebbe essere la prima squadra tedesca a perdere quattro partite di seguito nelle giornate di Champions. Per quanto concerne i precedenti delle due contendenti di domani, esiste solo quello della gara di andata a Berlino che, come noto, ha sorriso agli azzurri, vittoriosi per 1 a 2, grazie ad un’autorete.