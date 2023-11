NAPOLI vs ENPOLI – Ennesimo esame per Rudi Garcia in una gara decisiva per il suo futuro

Vigilia di campionato per il Napoli di Rudi Garcia, il quale ha reso noto, che oggi non ci sarà la solita conferenza stampa prepartita. Il tecnico francese, domani, nel lunch match contro l’Empoli, al Maradona, sarà per l’ennesimo volta sotto esame; da questa partita ne va del suo futuro sulla panchina partenopea. Un’eventuale sconfitta o anche un risultato di parità potrebbero essere fatali per lui. Infatti, il presidente De Laurentiis, in questo caso, sarebbe obbligato a rivedere le sue decisioni. Pur essendo stato sempre vicino alla squadra, da un mese a questa parte, il buon Aurelio non è riuscito a dare quella scossa ai giocatori da far invertire la rotta. I risultati, fin qui, ottenuti dal Napoli non hanno soddisfatto le aspettative, l’ultima gara di Champions è stata molto deludente sotto ogni punto di vista, eppure gli avversari erano nettamente inferiori agli azzurri, che non sono stati capaci, dopo aver subito la rete del pari di vincere malgrado restassero ancora ben 47 minuti, compreso il recupero da giocare. Sotto la porta dell’estremo difensore tedesco tanto fumo ma niente arrosto. Contro i toscani, pertanto, non ci saranno alternative se non la vittoria, altrimenti per l’allenatore, ex Roma, il rischio di un esonero sarebbe inevitabile.