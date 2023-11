ANTICIPI DI A – Dodicesima giornata, ennesima sconfitta per il Verona, k o a Genova, pari pirotecnico tra Sassuolo e Salernitana

Si sono disputati, ieri, due anticipi relativi alla dodicesima tornata di serie A: questi i risultati:

Sassuolo – Salernitana 2-2

Genoa – Verona 1-0

Non è bastato il doppio vantaggio conseguito, a Reggio Emilia, contro i neroverdi emiliani., dalla Salernitana per ottenere il primo successo in campionato. I granata si sono fatti rimontare, chiudendo il match sul 2 a 2. Nell’altra partita, ancora una sconfitta per gli scaligeri che, ora, sono impelagati nelle sabbie mobili della zona retrocessione, visto il terzultimo posto in classifica. Di contro il Genoa, con questo successo di misura, occupa una zona tranquilla, con 14 punti nel carniere. Quest’oggi sono in programma altri tre anticipi, si parte alle 15 con Lecce – Milan, quindi alle 18 toccherà alla Juventus impegnata, in casa, col Cagliari, mentre in serata, concluderà il sabato calcistico la gara tra Monza e Torino.