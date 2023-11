Corrado Saccone, Paolo De Paola, Ciccio Troise e Giuseppe Mascara a Radio Punto Nuovo

Napoli, l’ex prep. atletico di Mazzarri, Saccone: “Walter merita questa occasione, farà il bene della squadra! Con lui 4 anni fantastici, se richiamasse tornerei di corsa… Osimhen come Cavani? Evitiamo paragoni irriverenti, Victor non mi piace e non lo si può confrontare ad Edi…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico ai tempi di Walter Mazzarri al Napoli: “Con Walter abbiamo vissuto 4 anni fantastici al Napoli, innovando ed inserendo tante cose che hanno cambiato la storia degli azzurri. Ora non so se Walter sia l’allenatore tatticamente giusto, ma resta un grandissimo tecnico ed un grandissimo navigatore. Ha esperienza da vendere e può fare il bene della squadra. Poi ritrova un ambiente completamente diverso rispetto a quello di 11 anni fa, per gruppo, società e persino ambiente. Walter è una persona intelligente e saprà come guidare la squadra traghettandola e rivitalizzandola. Merita di avere questa chance, per il bene che ha già fatto in passato a questa squadra. L’amicizia con ADL è rimasta sempre intatta, quindi non si può parlare di minestra riscaldata. Osimhen come Cavani con Walter? Victor è un grande giocatore, ma a me non piace e lo so che così dicendo mi faccio molti nemici. Ha un modo di gestire la propria popolarità che non mi convince. Edi era diverso, era completamente dedicato al Napoli e al lavoro per il Napoli. Dopo una stagione importante, Osimhen ha battuto cassa e messo il broncio, dimenticando che il Napoli lo ha aspettato per due anni di fila tra infortuni e passi falsi. Cavani sposò il Napoli e non ha mai messo il broncio, è andato via solo perché De Laurentiis decise giustamente di monetizzare. Avendo conosciuto Edi, paragonargli Osimhen è irriverente… Se tornassi ora al Napoli con Walter? Sono napoletano e tifoso del Napoli. Quando è andato via Rafa, mi chiese di seguirlo al Real Madrid con Pecchia, ma decisi di restare a Napoli su invito di Chiavelli. Se ora richiamasse, non dico che verrei a nuoto (ride ndr)… Io non mi propongo mai, ma Walter mi conosce e sa come abbiamo lavorato per tanti anni insieme”.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Fare peggio di Rudi Garcia è possibile e lo sta facendo De Laurentiis! Ha creduto che qualsiasi allenatore potesse allenare il Napoli dopo Spalletti, conducendo casting sontuosi e mostrando confusione. Scegliere Mazzarri dopo essere passati per Luis Enrique e Conte è un vero e proprio capitolo a sé. La gestione De Laurentiis è piena di dimissioni ed esoneri perché siamo davanti ad un presidente che non vuole essere ombra dei propri allenatori. Voleva essere lo Spalletti di questo Napoli e stiamo vedendo come sta andando. Lo ha ammesso anche lui di gestire male questa situazione. De Laurentiis perché non si fa da parte, dopo un disastro simile? Lasciasse e delegasse ad un direttore sportivo più competente. Ha distrutto un giocattolo perfetto e lo ha fatto con un atteggiamento spocchioso e presuntuoso. Mazzarri traghettatore è una situazione davvero assurda, è un allenatore in declino. Tudor invece era in rampa di ascesa… Non è più il Mazzarri che subentrò a Donadoni e diede via al Napoli dei Tre Tenori. E poi mi chiedo se tutto il casting si è basato sulla difesa a 4, Mazzarri non è un allenatore adatto. Il Napoli è reduce da uno Scudetto che nasceva da un ridimensionamento, non dimentichiamolo. Gli allenatori formano i cicli e lo ha dimostrato Spalletti, che è stato fondamentale per l’exploit degli azzurri. Oggi vediamo una squadra poco organizzata, nonostante i talenti in campo. E ci sono tante cose che non mi convincono: De Laurentiis interviene troppo nello spogliatoio e questo toglie credibilità a qualsiasi allenatore ci sia alla guida”.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ciccio Troise, allenatore e storico collaboratore di Fabio Cannavaro: “Il ritorno di Mazzarri è dovuto ad una conoscenza dell’ambiente e della gestione di De Laurentiis. Walter è stato uno dei pionieri di questo Napoli che tutti conosciamo, la sua impronta è riconoscibile e la sua esperienza non ha bisogno di presentazioni. Tatticamente riuscirà a gestire una squadra costruita per un modulo lontano magari dalle sue preferenze. Il suo 352 era incentrato su difesa e contropiede, ma ora ci vuole una grande flessibilità tattica. Ritrovare il gioco di Luciano Spalletti sarà difficile, non rivedremo una replica, ma credo che la squadra tornerà molto più fluida. Poi un cambio di panchina azzera gli alibi per il gruppo, come spesso succede si fa l’errore di dare poche responsabilità alla squadra. Per quanto Garcia abbia avuto le sue colpe, il Napoli ha mostrato meno fame e ha commesso tanti errori individuali rispetto allo scorso anno e lo si può vedere in alcuni gol e in alcune situazioni subite di recenti. Mazzarri ora ha il compito di rivitalizzare mentalmente la squadra e trovare le giuste funzioni per i propri calciatori. Dovrà essere bravo ad entrare velocemente nella testa del gruppo e di farsi seguire”.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli sotto la guida Mazzarri: “Mister Mazzarri ha già passato più volte il proprio passato. Entra in piedi di piede ovunque va e poi costruisce una squadra sempre competitiva. Non ha mai mancato l’Europa con il suo Napoli, quando ho lavorato con lui ho sempre trovato un allenatore molto semplice e preparato. È uno che tiene molto al proprio lavoro e che conosce già al dettaglio la città, la piazza e la società. Mazzarri e Osimhen? Il mister riuscì a domare anche il mitico Lavezzi (ride ndr)… I migliori anni al Napoli, il Pocho li ha vissuti con il mister. Così come Cavani, ha superato i 30 gol in stagione con Mazzarri in panchina. Sono sicuro che ora Osimhen e gli altri giocatori offensivi del Napoli ne troveranno grande giovamento. Il mister farà bene, deve soltanto fumare di meno (ride ndr)… Il modulo è relativo, perché viene fuori dal materiale che c’è a disposizione. Credere che un allenatore abbia un solo modulo a disposizione è leggenda pura. Il ritorno di Aronica nello staff? Ci conosciamo da tanto tempo, ha fatto anche lui la sua esperienza. Poi con Mazzarri è stato per molti anni, sa quello che vuole il mister ed è uno dei pochi che può lavorare con lui quasi in simbiosi. La mia reazione al gol di Dimarco? Di gol così se ne vedono sempre meno, un po’ di follia ed incoscienza ci vuole! Ora manca un po’ di imprevedibilità ed è bello rivederlo! Troppa preparazione e troppa tattica non fanno bene allo spettacolo”.