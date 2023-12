Higuain, il fratello: “Vlahovic più forte di Osimhen. Mio fratello non è un traditore”

Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoSport in vista di Juventus-Napoli: “Chi è più forte tra Vlahovic e Osimhen? Parliamo di punte differenti tra loro, ma in Vlahovic rivedo qualche colpo di Gonzalo. Dusan è più giovane e completo di Victor. Il serbo mi piace anche perché in estate ha dimostrato di avere gli attributi decidendo di voler restare alla Juventus. Se fosse mio fratello, a Vlahovic direi soltanto una cosa: stai sereno, con le tue qualità puoi segnare due gol a partita”.

Dopo Gonzalo si sono trasferiti alla Juve altri ex Napoli illustri: Sarri, Milik, Giuntoli. Stupito? “Gonzalo ha fatto una scelta coraggiosa, ma rispetto agli altri è stato vissuto come un traditore”.

Giuntoli è stato l’ultimo in ordine di tempo. “Cristiano è molto preparato, ai tempi di Napoli mi chiedeva sempre molte informazioni sui giocatori argentini o protagonisti in Sudamerica. Giuntoli è abile e furbo sul mercato. Se non sei stato un grande giocatore e da dirigente cominci dalla Serie D con il Carpi e arrivi in A, poi conquisti lo scudetto con il Napoli e vai alla Juve significa che sei un… genio. E Cristiano lo è. Gli auguro di vincere anche a Torino”.

