LA PARTITA – Napoli-Cagliari 2-1, gli azzurri vincono con Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli vince al Maradona 2-1 contro il Cagliari. Apre le marcature Osimhen nel secondo tempo, risponde poco dopo Pavoletti, raddoppia poi Kvaratskhelia.

PRIMO TEMPO

Al 10’ prova la conclusione Osimhen in area, ma il pallone viene deviato e termina di poco fuori. Al 21’ conclusione dalla distanza di Augello, deviazione di Di Lorenzo e il pallone sfiora il palo. Al 29’ colpo di testa di Rrahmani sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma colpisce il palo. Al 34’ ci prova in area Cajuste ma spedisce di poco alto. Al 45’ l’arbitro assegna 1 minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 69’ passa in vantaggio il Napoli con Osimhen che riceve il pallone da Mario Rui e di testa spedisce il pallone in rete. Al 54’ destro di Anguissa da fuori area, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 69’ passa in vantaggio il Napoli con Osimhen che riceve il pallone da Mario Rui e spedisce in rete di testa. Poco dopo arriva il pareggio del Cagliari con Pavoletti. Al 78’ raddoppiano gli azzurri con Kvaratskhelia, che viene servito da Osimhen che si rende protagonista di una grande giocata.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (58′ Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Cajuste (58′ Raspadori); Politano (89′ Lindstrom), Osimhen (81′ Gaetano), Kvaratskhelia (89′ Zanoli). A disposizione: Contini, Gollini, Ostigard, Demme, Simeone, Zerbin. Allenatore: Walter Mazzarri

Cagliari (4-4-2) – Scuffet; Nandez (67′ Zappa), Goldaniga (78′ Lapadula), Dossena, Augello; Oristanio (67′ Luvumbo), Prati, Makoumbou, Jankto (45′ Deiola); Pavoletti, Petagna (45′ Obert). A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Viola, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Azzi, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri

Reti: 68′ Osimhen (N), 70′ Pavoletti (C), 75′ Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: 44′ Osimhen (N), 45’+2′ Pavoletti (C), 45’+2′ Goldaniga (C), 45’+2′ Rrahmani, 62′ Augello (C),84′ Mario Rui (N), 88′ Politano (N), 90′ Anguissa (N)

Mariano Potena