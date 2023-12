Mistero Lavezzi, ora è in Argentina in un centro di recupero

Ezequiel Lavezzi è ricoverato in Argentina dopo la notte burrascosa passata a Punta del Este, in Uruguay, per una serie di circostanze che hanno portato al ferimento all’addome e alla frattura della clavicola dell’ex Napoli. Ecco quanto si legge sul portale SportMediaset.it: “Col passare di giorni emergono nuovi dettagli che però portano ad escludere violente aggressioni, ma lasciano intravedere uno scenario in cui è la salute psico-fisica del Pocho ad essere protagonista”.

“Lavezzi – si continua a leggere – si trova ricoverato in un centro di recupero delle tossicodipendenze per sottoporsi a una cura drastica per ritrovare l’equilibrio nei prossimi 2-3 mesi. Sui fatti in Uruguay – che sia stato incidente, litigio o altro – faranno luce gli inquirenti, ma nel frattempo Lavezzi è stato trasferito in Argentina. L’ex attaccante come confermano i media locali starebbe vivendo un momento difficile con diversi problemi personali dopo il ritiro. Ora il ricovero in un centro di recupero psicofisico”.

AreaNapoli.it