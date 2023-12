Chiariello, Michele Franco, Gifuni e Niccolò Ceccarini a ‘Calcio Napoli 24 Live’

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:“Bisogna mettere margine alle falle che ci sono. Il Napoli ha lasciato il gruppo scudetto, al di là di Kim e Lozano, la mancanza di serenità e di gruppo pesano e fanno la differenza. Gestire una vittoria è difficilissimo, siamo nella normalità. La gestione della vittoria è stata sbagliata dal presidente che ha le maggiori responsabilità. Pensare agli stipendi e tutto il resto, ha creato scontenti. Ora alcuni di questi che vogliono giocare, devono partire. Elmas, cederlo è stato giustissimo. Il Napoli deve ripartire da alcuni acquisti importanti. I cicli finiscono, giusto andare via e ripartire. Il Napoli spenderà 80mln sul mercato di gennaio. Kvaratskhelia? Non deve pensare al rinnovo ma stare più tranquillo e pensare a giocare. Il rinnovo può arrivare solo alle condizioni del Presidente, ma prima o poi avverrà”.

Michele Franco, direttore sportivo Monza, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A gennaio il mercato è diverso, si corre ai ripari dopo aver fatto scelte estive che magari non hanno reso. Prendere tanto per prendere non va fatto, però vanno scelti uomini e calciatori giusti. Monza? Progetto che parte dal 2018-19, una scalata rapida che ha portato la società al traguardo storico della serie A. Abbiamo fatto un campionato importante e ora serve riconfermarsi. Veniamo a Napoli a giocare come facciamo sempre. Abbiamo identità forte e cercheremo di fare bene. Al Monza dobbiamo ringraziare tutti Galliani, lavorare con lui ci agevola ed è motivo di ispirazione. Abbiamo un mix di giocatori importanti come D’Ambrosio, Izzo, Pessina, Pablo Mari, giocatori di esperienza che hanno fatto campionati importanti in serie A. Colpani, in questo avvio di stagione ha fatto bene ed è andato in Nazionale. Siamo la squadra che ha fatto giocare più italiani, 16: l’italianità è importante per noi. Mercato? I nostri Colpani e Di Gregorio sono giocatori del Monza e resteraano tali. Palladino? Ha fatto un lavoro straordinario l’anno scorso. Il Monza rimane il Monza contro chiunque. Il mister lavora bene, un gran lavoratore: arriva alle 8 in ufficio e va via la sera alle 8. Ama il bel gioco ed è un grande comunicatoree farà una grande carriera”.

Gianluca Gifuni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Garcia non ha molte responsabilità, quelle le ha chi lo ha scelto in quanto ha delle idee antiche rispetto al calcio di oggi. Già dal ritiro il Napoli era apparso un ibrido, le difficoltà potevano esserci anche con Guardiola ma avrebbe avuto un’identità, cosa che Garcia non è riuscito a dare. Sembra essere tornati al passaggio di Ancelotti a Gattuso. Chi ha definito i profili da integrare in organico? Chi sta gestendo? Va cambiata l’aria perchè poco si capisce fin qui. Il Napoli può giocare anche in contropiede, se c’è un approccio giusto non c’è bisogno che giochi ma tutto dipende dalla testa. 4-3-3 o 3-5-2? Non conta il modulo per Mazzarri quanto l’atteggiamento in campo”.

Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Di Gregorio e Colpani restano al Monza, servono tanto per il traguardo stagionale del club. Difesa e centrocampo per il Napoli? Il Napoli ha in testa di fare un difensore centrale veloce e arriverà un esterno basso a destra visto che Zanoli andrà al Genoa. Serviranno due centrocampisti, vista la partenza di Elmas e Anguissa in coppa d’Africa, con Demme in uscita e Gaetano che potrebbe andare al Lecce. Piace Soumaré ma la valutazione è alta. Samardzic? Può essere una piacevole realtà ma serve trattare con l’Udinese”.