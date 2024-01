Fatta per Samardzic: Mazzarri spera di averlo già per il Torino

Il primo regalo promesso dal presidente De Laurentiis è pronto per essere scartato: Lazar Samardzic è di fatto un giocatore del Napoli. Secondo quanto scrive oggi Il Mattino, per chiudere l’affare e apporre il timbro dell’ufficialità sulla trattativa con l‘Udinese e con il giocatore mancano infatti dettagli minimi: il quotidiano Napoli aggiunge anche che il centrocampista serbo-tedesco dovrebbe essere in città nelle prossime ore, in tempo per mettersi a disposizione di Mazzarri per la trasferta di domenica contro il Torino. Con il club friulano c’è un’intesa di massima intorno ai 20 milioni di euro, con bonus più o meno facilmente raggiungibili tali da portare l’ammontare complessivo vicino ai 25 pattuiti l’estate scorsa dall’Udinese stessa con l’Inter, nella trattativa poi clamorosamente arenatasi tra le secche dei contrasti tra il club nerazzurro e il padre-procuratore del giocatore.