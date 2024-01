Mercato – Il Napoli potrebbe perdere anche Politano, il club saudita dell’Al Shabab, offre all’azzurro 7mln all’anno

Proprio questa mattina si è aperta la sessione invernale del calciomercato; molte le cose che bollono in pentola, come annunciato dal presidente De Laurentiis, il Napoli farà delle operazioni in entrata e in uscita in questa seconda fase. Notizia dell’ultim’ora è l‘offerta del club arabo dell’Al Shabab per Matteo Politano, al quale è stato offerto un ingaggio di 7mln all’anno per due stagioni, una cifra allettante che potrebbe stimolare l’ex Inter. A breve ci saranno dei colloqui tra la società saudita e l’agente dell’esterno destro partenopeo, uno dei migliori in questa prima parte della stagione. Al momento, pare che Politano voglia restare col Napoli con cui ha un contratto fino a giugno 2025, ma non vorrebbe prolungare la scadenza e non è detto che il calciatore, all’ultimo, non possa decidere di accettare la proposta e di chiedere di partire anche, in questo calciomercato di gennaio. Perdere, però, pure l’esterno sarebbe un grave danno per la società azzurra che ha già ceduto il jolly Elmas. Per adesso si tratta ancora di un’ ipotesi, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.