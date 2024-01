Il Napoli sul mercato – Oltre a Samardzic, nel mirino azzurro pure lo spagnolo Pablo Fornals del West Ham

Il Napoli, con l’apertura del calciomercato di gennaio, sta monitorando diverse soluzioni per rimpiazzare il partente Elmas e Anguissa che, partecipando alla Coppa D’Africa, assieme a Osimhen, potrebbe mancare per più di un mese. I riflettori della dirigenza partenopea sono puntati sul serbo dell’Udinese Samardzic e sul centrocampista spagnolo Pablo Fornal del West Ham, già adocchiato, anni fa, da Cristiano Giuntoli. L’ex ds fu colpito dalla sua grande duttilità, infatti il giocatore della Premier, oltre a rivelarsi un bravissimo incontrista interdittore, è pure dotato di un buon piede e di ottimi tempi di inserimento in fase offensiva. Fornals ha un contratto in scadenza col club inglese a giugno prossimo, per cui sarebbe una ghiotta occasione per portarlo in azzurro, adesso, ad un costo non elevato.