LE INTERVISTE – Calzona: “La squadra non ci stava a perdere la partita, c’è ancora tanto da lavorare”

L’analisi di Francesco Calzona, nuovo tecnico del Napoli, ai microfoni di Prime dopo il pareggio del Maradona contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. “Chiaramente abbiamo tanto da lavorare, ma ho fatto i complimenti alla squadra che ha ritrovato la voglia di lottare. A livello tattico abbiamo fatto passi avanti, abbiamo messo in campo i calciatori provenienti dalla Coppa d’Africa che non erano al meglio, abbiamo concesso cambi di gioco, palle tra le linee e concedere tutto questo ad una squadra di questo livello ti fa rischiare. Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere la partita ed è un segnale importante, di solito nei finali c’è il calo ma è ottimo lo spirito”. La cosa che le è piaciuta di più e cosa di meno? “Sicuramente lo spirito della squadra, i calciatori non ci stavano a perdere la partita. Non mi è piaciuto il disordine in campo, in due giorni non si possono fare miracoli e chi è subentrato ha rimesso a posto le cose dando linfa alla squadra”. La squadra non si è arresa. “Nella prima mezz’ora abbiamo sofferto, la squadra ha reagito anche nel disordine e questa cosa è fondamentale. Questa dote di lottare fino alla fine contro una squadra di questa caratura mi rende soddisfatto”. TMW

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN.ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu